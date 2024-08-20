Спецоперация на Украине 20 августа: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 20 августа 2024 года.

© РИА Новости

Минобороны заявило о поражении группировкой "Запад" замаскированных позиций ВСУ

Российские бойцы уничтожили выявленные замаскированные позиции противника и расчет с орудием Д-30, сообщает ТАСС.

По данным Министерства обороны РФ, после получения координат целей и данных разведки расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» нанесли удар по Вооруженным силам Украины.

Стрельба велась с закрытых позиций на расстоянии до 15 км. Огонь корректировали с помощью беспилотников.

Десантники уничтожили замаскированную гаубицу ВСУ на правом берегу Днепра

Российское подразделение артиллеристов-десантников, в котором служит доброволец с Кубы, с помощью орудия «Гиацинт-Б» уничтожило на правом берегу Днепра на херсонском направлении замаскированную гаубицу М777 производства США, которая принадлежит Вооруженным силам Украины, сообщает РИА Новости.

Ее удалось обнаружить с помощью дрона. Затем координаты были переданы на огневую позицию. Артиллеристы навели орудие на цель и произвели залпы.

Данное орудие было уничтожено.

МО РФ сообщило об уничтожении авиабомбы Hammer группировкой "Юг"

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили управляемую авиабомбу Hammer Вооруженным сил Украины, сообщает ТАСС.

Также были сбиты 49 беспилотников ВСУ и 26 реактивных снарядов HIMARS.