Мобилизация: последние новости на сегодня 20 августа 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 20 августа 2024, в материале «Рамблера».

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МЧС доставило гумпомощь в Рыльск в Курской области

Спасатели доставили в город Рыльск Курской области 3 тысячи наборов с продовольствием, сообщает РИА Новости.

Колонна спасателей привезла для жителей приграничного района, которые отказались покинуть свои дома, продуктовые наборы, вес каждого — около десяти килограммов. Всего сформировано и доставлено 3 тысячи таких наборов.

Это крупы, растительное масло, мука, консервы.

Петербург отправил более 60 тонн гуманитарной помощи в Курскую область

Жители Санкт-Петербурга отправили более 60 тонн гуманитарной помощи в Курскую область, сообщает РИА Новости.

Сбор вещей был организован в «Центре международных гуманитарных связей». Это продукты питания с длительным сроком хранения, питьевая вода, детское питание, памперсы, предметы личной гигиены, постельное белье, пледы, подушки, одежда для взрослых и детей.

Помощь продолжает поступать. В ближайшее время будет отправлена очередная партия.

Вологодская область отправила 181 тонну гумпомощи в Курскую область

Вологодская область отправила гуманитарную помощь в Курскую область, сообщает РИА Новости.

Общий объем - 181 тонна. Первым рейсом отправили девять автомобилей. В составе груза — продукты питания, постельное белье, медикаменты, средства гигиены, дизельные генераторы, пиломатериалы и предметы первой необходимости.

К сбору гуманитарной помощи подключились не только волонтеры и простые жители, но и общественные организации и крупные компании Вологодской области.