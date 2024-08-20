Мобилизация: последние новости на сегодня 20 августа 2024 о частичной мобилизации в России
В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 20 августа 2024, в материале «Рамблера».
МЧС доставило гумпомощь в Рыльск в Курской области
Спасатели доставили в город Рыльск Курской области 3 тысячи наборов с продовольствием, сообщает РИА Новости.
Колонна спасателей привезла для жителей приграничного района, которые отказались покинуть свои дома, продуктовые наборы, вес каждого — около десяти килограммов. Всего сформировано и доставлено 3 тысячи таких наборов.
Это крупы, растительное масло, мука, консервы.
Петербург отправил более 60 тонн гуманитарной помощи в Курскую область
Жители Санкт-Петербурга отправили более 60 тонн гуманитарной помощи в Курскую область, сообщает РИА Новости.
Сбор вещей был организован в «Центре международных гуманитарных связей». Это продукты питания с длительным сроком хранения, питьевая вода, детское питание, памперсы, предметы личной гигиены, постельное белье, пледы, подушки, одежда для взрослых и детей.
Помощь продолжает поступать. В ближайшее время будет отправлена очередная партия.
Вологодская область отправила 181 тонну гумпомощи в Курскую область
Вологодская область отправила гуманитарную помощь в Курскую область, сообщает РИА Новости.
Общий объем - 181 тонна. Первым рейсом отправили девять автомобилей. В составе груза — продукты питания, постельное белье, медикаменты, средства гигиены, дизельные генераторы, пиломатериалы и предметы первой необходимости.
К сбору гуманитарной помощи подключились не только волонтеры и простые жители, но и общественные организации и крупные компании Вологодской области.