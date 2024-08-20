Российская авиация нанесла удар по скоплениям ВСУ в Курской области

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ ночью поразил места скопления личного состава и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

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«Удар наносился управляемыми противотанковыми ракетами. По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены», — говорится в сообщении.

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До этого военнослужащие с позывными «Бык» и «Балу» рассказали, что колонна техники Вооруженных сил Украины в Курской области попала в засаду, которую организовали российские морпехи. По словам военных, они подпустили украинские машины к себе на расстояние от 150 до 200 метров.

Накануне Минобороны РФ опубликовало видео, на котором показано уничтожение бронетранспортера ВСУ в приграничном районе Курской области. В ведомстве уточнили, что украинскую технику обнаружило одно из подразделений группировки российских войск «Север». Машина находилась на проселочной дороге.

Ранее Алаудинов заявил о расстреле мирных жителей в Курской области.