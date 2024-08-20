Десантники уничтожили пункт дислокации ВСУ под Херсоном

Артиллерийский расчет 152-миллиметровой гаубицы 2А36 «Гиацинт-Б» ульяновских десантников уничтожил временный пункт размещения украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России.

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По информации ведомства, российские артиллеристы-десантники стреляли с закрытых позиций на расстоянии более 20 километров. Обнаружение противника и корректировка огня осуществлялись с помощью средств воздушной разведки беспилотников. В результате совместной работы расчетов БПЛА и артиллеристов был поражен пункт временного размещения ВСУ с личным составом, а также уничтожено значительное количество украинских военнослужащих.

После завершения боевых действий артиллеристы произвели маскировку орудий и быстро покинули позицию, укрывшись в заранее подготовленных укреплениях.

Расчеты гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» из ульяновского гвардейского соединения ВДВ выполняют боевые задачи на Каховском направлении в Херсонской области. Основной задачей расчетов является контрбатарейная борьба, а также нанесение огневого удара по укрепленным позициям, временным пунктам размещения личного состава ВСУ и технике противника. Они также поддерживают продвижение штурмовых групп в островной зоне дельты Днепра.

Ранее отряд с кубинским добровольцем уничтожил гаубицу М777 на Херсонском направлении.