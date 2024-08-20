Российские военные высокоточными снарядами подожгли немецкий танк Leopard в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал командир артиллерийской батареи с позывным Аргун, передает ТАСС.

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«В крайний раз мы стреляли высокоточными боеприпасами, и два снаряда попало в Leopard. Он загорелся и произошла детонация», — отметил боец.

Российские военные показали захваченный танк Leopard ВСУ вблизи

Кроме того российские артиллеристы гаубичной самоходной батареи уничтожили большое количество техники западного производства, в том числе польские самоходки Krab, американские гаубицы M777 и другие.

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