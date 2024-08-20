Бойцы группировки «Запад» уничтожили выявленные замаскированные позиции ВСУ

Военнослужащие Западной группировки войск уничтожили выявленные замаскированные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и расчет с орудием Д-30. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В министерстве рассказали, что после получения координат целей и данных разведки расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Запад" нанесли удар по противнику. Стрельба велась с закрытых позиций на расстоянии до 15 км - орудия производили одиночные выстрелы по лесополосе, где были замаскированы ВСУ. Огонь корректировали с помощью беспилотников. Как уточнили в МО РФ, огонь ведется по переднему краю и по тыловым позициям противника.

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При этом, как подчеркнули в Минобороны, "на каждой позиции [у военных РФ] боеприпасов, провизии, экипировки и воды в изобилии, чего нельзя сказать о противнике". Командир гаубичной самоходной самоходной артиллерийской батареи с позывным Аргун отметил, что обеспечение осуществляется в полной мере.