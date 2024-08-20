$89.54+0.6498.94+1.10
Почта

Спецназ «Ахмат» за сутки уничтожил в Курской области более десяти единиц техники ВСУ

Бойцы спецназа «Ахмат» за прошедшие сутки уничтожили более десяти единиц техники Вооружённых сил Украины в Курской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.

Спецназ «Ахмат» за сутки уничтожил в Курской области более десяти единиц техники ВСУ
© Станислав Красильников/РИА Новости

«За прошедший день бойцами спецназа «Ахмат» совместно с другими подразделениями Минобороны России в Курской области уничтожено более десяти единиц военной техники противника», — говорится в сообщении.

Алаудинов: ВСУ используют детей детского дома в Курской области как щит

Ранее в курском приграничье российские военные устроили засаду на колонну ВСУ.

Кроме того, ВС России нанесли удары по скоплению сил ВСУ в Запорожской области.

Военные новости
Апти Алаудинов
Верховный суд
Минобороны России
Горячая новость