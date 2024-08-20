Спецназ «Ахмат» за сутки уничтожил в Курской области более десяти единиц техники ВСУ

Бойцы спецназа «Ахмат» за прошедшие сутки уничтожили более десяти единиц техники Вооружённых сил Украины в Курской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.

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«За прошедший день бойцами спецназа «Ахмат» совместно с другими подразделениями Минобороны России в Курской области уничтожено более десяти единиц военной техники противника», — говорится в сообщении.

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