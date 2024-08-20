Алаудинов: ВСУ используют детей детского дома в Курской области как щит

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ заняли первый этаж детского дома в Курской области, а детей и преподавателей загнали на второй, чтобы использовать как щит. Об этом он рассказал на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

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«Зашедшие фашистские формирования находят детский дом и в нём селятся на первом этаже, детей и преподавателей загоняют на второй этаж и из них делают для себя щит», — говорится в сообщении.

Раскрыты общие потери ВСУ в Курской области

По словам Алаудинова, данная картина наблюдается по всему периметру, куда зашли ВСУ.

Ранее поступала информация, что из приграничных районов Курской области выехали около 13 тыс. детей.

Также министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что после вторжения ВСУ в Курскую область переговоров с Киевом быть не может.