ЦАХАЛ сообщил о ликвидации командира ракетных сил «Хезболлы»

Армия обороны Израиля ликвидировала полевого командира ракетного подразделения шиитского движения «Хезболлах» Хусейна Али Хусейна. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Отмечается, что Хусейн Али Хусейн был убит в результате удара ВВС Израиля по району Дейр-Канун на юге Ливана.

«Он был важным террористом в ракетном подразделении "Хезболлы" в районе Ярине», — говорится в тексте.

Также в ЦАХАЛ сообщили, что нанесли удар по зданию, в котором находились военные движения, в районе Аль-Тайба и по ряду складов с оружием «Хезболлы» в районе долины Бекаа.