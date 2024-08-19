Польские промышленные площадки за год производят боеприпасы в количестве, достаточном только для одной недели интенсивных боевых действий, признал евродепутат, бывший заместитель министра национальной обороны Польши Михал Дворчик. Об этом пишет РИА «Новости».

Парламентарий отметил, что в республике действует только одно предприятие, которое производит артиллерийские боеприпасы — фабрика Dezamet, принадлежащая Польской группе вооружений. Годовой объем площадки составляет 30-40 тыс. снарядов.

«Этого объема хватит менее чем на неделю ведения войны. Это показывает масштаб проблемы», — подчеркнул Дворчик.

По данным агентства, власти Польши в 2023 году намеревались расширить производственные мощности, нарастить выпуск снарядов.

Вместе с тем, компания «Польские боеприпасы» не стала вкладывать деньги в строительство, а договорилась о поставке боеприпасов из-за рубежа с последующей перепродажей в рамках выполнения госзаказов.

Ранее сообщалось, что масштабная «чешская инициатива» по закупке снарядов для Украины столкнулась с неожиданными препятствиями. В частности, с резким ростом цен на боеприпасы — за год они увеличились вдвое.