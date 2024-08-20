Американская ЧВК подтвердила свое участие в атаках на Курскую область

Американская частная военная компания (ЧВК) Forward Observation Group подтвердила участие в атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область и опубликовала в Instagram* (запрещенная в России соцсеть) фото со своими наемниками.

© Mihir Melwani / Globallookpress.com

На кадрах военные позируют на фоне бронемашины HMMWV в составе группы украинских бойцов. В качестве геолокации указана Курская область, подпись к публикации гласит: «The boys in Kursk» («Парни в Курске» — прим. «Ленты.ру»).

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Как отмечает RT, в центре фото находится основатель ЧВК Деррик Бейлс.

Ранее сообщалось, что американская администрация продолжает отрицать причастность Вашингтона к планированию или подготовке атаки ВСУ на Курскую область. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась обсуждать украинские военные операции и отметила, что действия ВСУ должно комментировать украинское руководство.

*запрещенная в России соцсеть.