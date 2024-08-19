Госдеп одобрил продажу Южной Корее 36 вертолетов Apache

Госдеп США одобрил возможную поставку Южной Корее 36 вертолетов Apache на сумму $3,5 млрд. Об этом сообщили в Пентагоне.

Речь идет о продаже американских вертолетов, сопутствующего оборудования и дополнительных двигателей в соответствии с запросом Сеула. В стране запросили до 36 таких вертолетов.

Напомним, ранее Южную Корею обвинили в создании «азиатского НАТО» вместе с США и Японией и дестабилизации ситуации с безопасностью в регионе.