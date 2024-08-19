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Рогов: ВС РФ начали зачистку Нью-Йорка в ДНР

Российские войска освободили поселок Нью-Йорк в ДНР, украинские боевики отступили, рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Об этом пишет РИА «Новости».

Нью-Йорк перешел под контроль ВС РФ
© РИА Новости

По его словам, подразделения начали зачистку населенного пункта. Он добавил, что 46-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ отступила в сторону села Нелеповка.

«Над поселком Нью-Йорк поднят флаг России. Освобождение русской земли от украинских нацистов продолжается», — отметил Рогов.

Общественный деятель заметил, что ВС РФ в Запорожье нанесли точные удары по скоплению живой силы и техники севернее Каменского и нескольким пунктам управления дронами в районе Малой Токмачки и Орехово.

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Ранее сообщалось, что российские войска за неделю взяли под контроль десять населенных пунктов на Покровском направлении и два — на Торецком. В частности, были освобождены Заветное, Крутой Яр, Межевое, Николаевка.

Военные новости
Владимир Рогов
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