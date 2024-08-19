Российские войска освободили поселок Нью-Йорк в ДНР, украинские боевики отступили, рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, подразделения начали зачистку населенного пункта. Он добавил, что 46-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ отступила в сторону села Нелеповка.

«Над поселком Нью-Йорк поднят флаг России. Освобождение русской земли от украинских нацистов продолжается», — отметил Рогов.

Общественный деятель заметил, что ВС РФ в Запорожье нанесли точные удары по скоплению живой силы и техники севернее Каменского и нескольким пунктам управления дронами в районе Малой Токмачки и Орехово.

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Ранее сообщалось, что российские войска за неделю взяли под контроль десять населенных пунктов на Покровском направлении и два — на Торецком. В частности, были освобождены Заветное, Крутой Яр, Межевое, Николаевка.