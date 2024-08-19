Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если бы западные партнеры допустили дальние удары по России, то не нужно было бы начинать операцию в Курской области. Его слова приводит RT.

Украинский лидер также обвинил Запад в задержках поставок оружия, а нападение на курское приграничье назвал «активной превентивной защитой».

Накануне Зеленский подтвердил, что одной из целей вторжения Украины в Курскую область является создание буферной зоны на территории России.

До этого журналист телеканала Sky News Дебора Хейнс со ссылкой на источники утверждала, что Вооруженные силы Украины в ходе атаки на Курскую область якобы планируют создать буферную зону на территории РФ и пополнить обменный фонд.

Зеленский назвал цель рейда в Курскую область

При этом Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии.