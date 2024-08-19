Зеленский объяснил начало курской операции позицией Запада

Владимир Зеленский заявил, что нападение ВСУ на Курскую область было продиктовано в том числе и запретами со стороны западных союзников. Об этом сообщает «RT на русском».

По его словам, атака на Курскую область была бы не нужна, если бы западные союзники Украины разрешили ВСУ совершать воздушные удары вглубь России. Он также добавил, что Запад регулярно задерживает поставки оружия, а курская операция является «активной превентивной защитой».

«Если бы партнеры допустили дальние удары по России, не нужно было бы начинать курскую операцию», — заявил он.

Зеленский назвал цель рейда в Курскую область

Напомним, что массированная атака ВСУ на Курскую область началась 6 августа.