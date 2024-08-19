Рогов: ВС РФ ударили по скоплению украинских войск на Степногорском направлении

Вооруженные силы РФ нанесли удар по месту скопления живой силы и техники украинских войск в Запорожской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя комитета Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимира Рогова.

Он отметил, что формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметили на Степногорском направлении.

«Получилось ударить по скоплению живой силы и техники противника севернее [села] Каменского», — подчеркнул Рогов.

Как сказал член Общественной палаты РФ, в результате российские солдаты уничтожили один полевой склад ВСУ. Кроме того, украинские войска лишились нескольких единиц техники.

18 августа боец разведывательной роты 291-го полка ВС РФ с позывным «Волчек заявил об изменении тактики украинских формирований в Запорожской области. Мужчина уточнил, что речь идет о действиях ВСУ в районе населенного пункта Работино.

В частности, командование украинских войск начало отправлять к селу малые группы солдат на легких бронемашинах. Тяжелую технику ВСУ стараются прятать далеко от линии соприкосновения, добавил российский военный.