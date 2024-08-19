Дания разрешила ВСУ применять датское оружие по России

Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Украина может применять датское оружие для ударов по территории РФ. Об этом пишет РИА «Новости».

По его мнению, нанесение ударов по инфраструктуре или военным объектам противника в рамках вторжения на его территорию укладывается в «рамки правил войны».

«Нельзя устанавливать такое ограничение, по которому [датское] вооружение может использоваться только на украинской территории», — подчеркнул Расмуссен.

Дипломат отметил, что самооборона также якобы вполне может включать в себя заход на территорию противника.

Напомним, что в мае 2024 года Расмуссен подробно разъяснил позицию страны по вопросу о применении поставленного Данией на Украину оружия.

В частности, глава МИД пояснил, что самолеты F-16, которые Копенгаген намеревается поставить Украине, предназначены для того, чтобы «ослабить Россию путем вывода из строя военных объектов на ее территории», таких, к примеру, как склады с оружием.