Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области не произвела нужного эффекта в ситуации на покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил представитель 59-й отдельной мотопехотной бригады (ОМБр) ВСУ Сергей Цехоцкий, видео опубликовано в Андрея Цаплиенко.

Цехоцкий заявил о неэффективности операции в Курской области в публичном обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он отметил, что Вооруженные силы (ВС) России продолжают наступление в ДНР после начала вылазки украинских войск.

«На самом деле наступление в Курской области не дало желаемого эффекта на ситуацию на покровском направлении», — заявил представитель 59-й бригады ВСУ.

Офицер подчеркнул, что ВС России продвигаются в сторону Покровска.

Ранее представитель 14-й бригады Национальной гвардии Украины «Красная Калина» подполковник Николай Коваль рассказал об отсутствии отвода российских войск с покровского направления. При этом он назвал маловероятным, что целью нападения ВСУ на Курскую область было отвлечение внимания ВС России.