В Минобороны раскрыли, где идут бои в Курской области

Российские военные группировки войск «Север» уничтожают ДРГ, которые пытались проникнуть вглубь российской территории южнее Скрылевки и Шептуховки в Курской области, сообщила пресс-служба Минобороны России. Отражены атаки штурмовых групп в направлении населенных пунктов Черкасское Поречное, Русское и Ольговка.

Отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Ольговка, Русское и Черкасское Поречное. В результате ВСУ потеряли танк, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и более 25 человек, четыре военнослужащих ВСУ взяты в плен, — говорится в сообщении.

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В районах населенных пунктов Вишневка, Викторовка, Борки, Богдановка, Косица, Любимовка, Снагость, юго-восточнее Коренево и западнее Мартыновки артиллерия и авиация нанесли поражение скоплениям техники и живой силы 22-й, 61-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, а также 80-й десантно-штурмовой бригады.

6 августа бойцы ВСУ попытались пересечь границу и зайти вглубь Курской области. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов региона.

По данным Минобороны России, за время боев на Курском направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих. Противника также потерял 54 танка, 26 БМП, 48 БТР и 281 боевую бронированную машину.