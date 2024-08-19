Сырский признал тяжелое положение ВСУ на одном направлении

Глава ВСУ Александр Сырский доложил Владимиру Зеленскому о «тяжелой» ситуации в районах Красноармейска и Дзержинска в ДНР. Об этом Зеленский сообщил на своих страницах в соцсетях, пишет «Комсомольская правда».

Особенно тяжелым глава ВСУ назвал положение дел в районе Дзержинска. Ранее в Минобороны РФ объявили, что российские военные освободили от украинских сил донецкий город Артемово. Отмечалось, что Артемово - юго-восточный пригород Дзержинска, поэтому потеря ВСУ контроля над этой территорией откроет российским войскам путь к Дзержинску.

«Продолжаются тяжелые бои на Покровском направлении [на Украине Красноармейск называют Покровском - прим.ред.]», - процитировал Зеленский Сырского.

Также Зеленский сообщил, что обсудил с Сырским «некоторые аспекты» ракетной программы Украины. Других деталей он не привел.