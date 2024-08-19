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Российские войска уничтожили склад беспилотников в Харьковской области

Подразделениями группировки войск «Север» в Харьковской области уничтожили склад дронов украинской армии. Также были ликвидированы РСЗО «Град», две машины пехоты и до 170 бойцов, сообщает Минобороны. Ura.Ru

«Подразделениями группировки войск «Север» на волчанском и липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 15-го пограничного отряда в районах населенных пунктов Старица, Охримовка и Волчанск Харьковской области», - сообщили в ведомстве. ТАСС

Кроме того, подразделения группировки войск «Восток», по данным МО РФ, уничтожили три полевых склада боеприпасов. Известно также об уничтожении еще одного склада боеприпасов подразделениями группировки войск «Днепр». Lenta.ru

Российские войска уничтожили склад беспилотников в Харьковской области
© РИА Новости
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