Подразделениями группировки войск «Север» в Харьковской области уничтожили склад дронов украинской армии. Также были ликвидированы РСЗО «Град», две машины пехоты и до 170 бойцов, сообщает Минобороны. Ura.Ru

«Подразделениями группировки войск «Север» на волчанском и липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 15-го пограничного отряда в районах населенных пунктов Старица, Охримовка и Волчанск Харьковской области», - сообщили в ведомстве. ТАСС

Кроме того, подразделения группировки войск «Восток», по данным МО РФ, уничтожили три полевых склада боеприпасов. Известно также об уничтожении еще одного склада боеприпасов подразделениями группировки войск «Днепр». Lenta.ru