Названо главное последствие перехода Нью-Йорка под контроль армии России

Переход поселка Новгородское (украинское название — Нью-Йорк) под контроль Вооруженных сил России окажет давление на ВСУ, уверен военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что США будет тяжело переварить данную новость из-за символического названия данного населенного пункта.

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Штатам будет тяжело переварить новость, это поселок с таким символическим названием Нью-Йорк перешел под контроль России. Кроме того, это окажет психологическое давление на Вооруженные силы Украины, — пояснил Матвийчук.

Он уточнил, что теперь это вновь поселок Новгородское. По словам эксперта, данный населенный пункт, как и Торецк, и Часов Яр, выводят российскую армию к Краматорску и Славянску. Он выразил уверенность, что ВС России идут намеченным путем.

То есть мы идем своим путем, который мы наметили по уничтожению Южной группировки противника, и [взятию под контроль] всей административной территории Донецкой республики. Мы продолжаем дальше продвигаться, выполняя поставленную задачу, — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины почти полностью покинули поселок Нью-Йорк в Донецкой Народной Республике. По словам источника в силовых структурах, на территории населенного пункта остались редкие очаги сопротивления.