Германия передала Украине обещанную IRIS-T SLS

Власти Германии предоставили Украине еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T SLS, а также беспилотники, артиллерийские снаряды и другое оружие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обновленный список техники, поставленной Берлином.

ВСУ также получили от Германии 14 тысяч артиллерийских снарядов 155-миллиметрового калибра, десять надводных дронов, 26 разведывательных беспилотников Vector с запчастями и другую технику. Кроме того, Украине передали 700 автоматических винтовок MK 556, десять снайперских винтовок HLR 338 и 50 винтовок CR 308.

Ранее координатор Минобороны Германии по помощи Украины Кристиан Фройдинг заявил, что до конца 2024 года Берлин планирует передать Украине по два комплекса IRIS-T SLM и IRIS-T SLS, а также около 30 танков Leopard 1A5.

В немецком Минобороны сообщили, что ВСУ получат десять зенитных самоходных установок Gepard и 400 бронемашин MRAP. Кроме того, Германия предоставит Украине дроны и системы противодействия беспилотникам, логистический транспорт, медикаменты и полевой госпиталь.

В конце мая Берлин передал Украине очередную систему систему IRIS-T. В конце июля стало известно, что Германия совместно с Данией передала Украине восемь танков Leopard вместе с запчастями.