За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 1935 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

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Самые большие потери противник понес в зоне контроля подразделений российских группировок войск «Запад» и «Юг» — 535 и 570 бойцов соответственно.

Еще 495 военнослужащих ВСУ потеряли в боях с группировкой войск «Центр». При столкновениях с солдатами группировок войск «Север», «Восток» и «Днепр» украинская сторона также потеряла 335 бойцов.