Названы три возможных направления для новых атак ВСУ

Военный эксперт Александр Шарковский заявил Telegram-каналу «Абзац», что ВСУ могут попытаться устроить новые атаки в Курской области - «по флангам, то есть севернее или южнее». Также они могут нацелиться на один из участков границы с Брянской областью, считает Шарковский.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апты Алаудинов заявил, что ВСУ начали передислоцироваться под Курской областью, чтобы «попробовать зайти с другой стороны». Алаудинов, командир спецназа «Ахмат», заявил, что 18 августа было несколько «волн наката» ВСУ.

Алаудинов подчеркнул, что 19 августа обстановка контролируется российскими силами. Большая часть наступавших сил ВСУ уничтожена. Однако украинские силы могут попытаться атаковать на новом участке, подчеркнул он.