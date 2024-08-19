Дезинформация украинского командования нижестоящими офицерами способствует успешному наступлению российской армии на торецком и покровском направлениях. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил боевик украинского батальона «Айдар»* (организация признана в России террористической и запрещена) Станислав Бунятов.

По его словам, командиры батальонов не предоставляют сведения о настоящей обстановке даже смежными подразделениям. Таким образом они стремятся снять с себя ответственность в дальнейшем.

«Некоторые боевые порядки дезориентированы. Нет четко слаженных планов работы между бригадами, иногда даже батальонами», — пожаловался Бунятов.

Боевик также осудил командиров украинской армии. Член «Айдара»* заявил, что у них «короны на головах», а обстановка на участках вне их зоны ответственности отдельных членов командования не интересует.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска ведут бои в Торецке и берут город в клещи. По его словам, противник постепенно отодвигает свои позиции.

*организация, внесенная в реестр террористов и экстремистов и запрещенная на территории России