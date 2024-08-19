Военкор назвал возможные цели ВСУ после операции в Курской области

ВСУ могут попытаться прорваться через поселок Теткино в Глушковском районе к селу Карыж. Об этом сообщил Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц. Однако он отметил, что эффективность давления войск противника значительно замедлилось, когда те встретили увереное сопротивление российских войск.

"Ждем удара еще с одной стороны. Угадать его несложно. Скорее всего противник ломанется через Теткино, от которого трасса идет на Карыж", — сообщил Коц в своем telegram-канале.

Он также отметил, что существует вероятность вторжения ВСУ с севера, со стороны Украинского Глухова. Целью может быть Рыльск и создание плацдарма на этой стороне реки Сейм.

ВСУ уничтожили все три моста через реку Сейм в Глушковском районе Курской области. Эвакуация затруднена. Последний был разрушен в ночь на 19 августа. Гражданские покидают обстреливаемый район с помощью понтонных переправ ВС РФ.