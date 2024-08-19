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Военкор Коц назвал возможные цели ВСУ после операции в Курской области

ВСУ могут попытаться прорваться через поселок Теткино в Глушковском районе к селу Карыж. Об этом сообщил Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц. Однако он отметил, что эффективность давления войск противника значительно замедлилось, когда те встретили увереное сопротивление российских войск.

Военкор назвал возможные цели ВСУ после операции в Курской области
© РИА Новости
"Ждем удара еще с одной стороны. Угадать его несложно. Скорее всего противник ломанется через Теткино, от которого трасса идет на Карыж", — сообщил Коц в своем telegram-канале.

Он также отметил, что существует вероятность вторжения ВСУ с севера, со стороны Украинского Глухова. Целью может быть Рыльск и создание плацдарма на этой стороне реки Сейм.

ВСУ уничтожили все три моста через реку Сейм в Глушковском районе Курской области. Эвакуация затруднена. Последний был разрушен в ночь на 19 августа. Гражданские покидают обстреливаемый район с помощью понтонных переправ ВС РФ.

Военные новости
Александр Коц