Оператор БПЛА из 137-й бригады ВС РФ с позывным "Бостон" рассказал, почему променял беспечную жизнь в США на полную опасностей войну на Донбассе, что он думает об американских политиках, нападении ВСУ на Курскую область и своих русских товарищах.

Зовут солдата Уилл, родом он из Бостона, прослужил 10 лет в ВВС США, потом в военно-воздушной академии и национальной гвардии. А потом оказался в России.

- Мы сидели с ребятами и придумывали мне позывной. Узнав, откуда я, все закричали: "Конечно, Бостон!" - улыбается доброволец.

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На фронте он с января 2024 года. Воевал в интербригаде"Пятнашка", поднял флаг США над освобожденной от ВСУ Авдеевкой, уничтожал FPV-дронами украинские терминалы спутниковой связи Starlink. Получил гражданство РФ, заключил контракт с Минобороны и стал уже штатным бойцом за справедливость.

В армии США Уилл дослужился до сержанта (немалый чин) и занимался защитой военных баз. Приходилось иметь дело с дронами: и управлять ими, и защищаться от них. Все эти навыки очень пригодилось на Украине.

"Я не считаю себя предателем. Россия и США не находятся в состоянии войны. Напротив, я уверен, что рано или поздно политики в моей стране, которые устроили все это на Украине, ответят за свои поступки", - рассказал доброволец военкору Дмитрию Кулько.

Сам себя Уилл зовет "русский американец".

- Эта шутка родилась, когда я только сюда приехал. Кто-то сказал: о, да он американец. "Я русский!" - возразил я. Так и пошло, - смеется солдат.

Парни вокруг просто отличные, рассказал "Бостон".

- Они профессионалы, они говорят по-английски. Будем откровенны - здесь очень опасное место. Но я уверен, что товарищи меня прикроют и помогут, 100 процентов. Они учат меня русскому, помогают разобраться в культурных различиях. Даже в общении с моей девушкой помогают.

Прорыв ВСУ в Курскую область Уилл считает террористической атакой.