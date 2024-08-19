Вооруженные силы Украины (ВСУ) до атаки на Курскую область планировали напасть на Брянскую область. Подробности раскрыло издание The Economist со ссылкой на собственные источники. Ura.Ru

Отмечается, что также украинское командование рассматривало вариант комбинированного вторжения в несколько российских регионов. Целями наступления являлись отвлечение России от Донбасса и создание козырей для будущих переговоров. Lenta.ru

По данным Economist, до вторжения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского могли отправить в отставку в связи с непростыми отношениями с советником главы офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком, но сейчас его статус укрепился. Деловая газета «Взгляд»