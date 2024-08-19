СМИ: ВСУ планировали атаковать Брянск вместе с Курском

Вооруженные силы Украины планировали атаковать Брянскую область вместе с Курской. Об этом сообщает The Economist.

© U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle

«Вооруженные силы Украины до атаки на Курскую область планировали совершить нападение на Брянскую область», — утверждает The Economist.

В публикации говорится, что украинские силы планировали вторгнуться в несколько российских регионов.

Украина нанесла массированный удар по Курской области 6 августа. В результате чего противникам удалось зайти на территорию России и захватить некоторые населенные пункты. По данным RT, ВС России остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от курского города Суджа.