Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что в украинской армии иностранных наемников назначают командовать мобилизованными.

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По словам Лебедева, иностранных наемников собрали в гостинице в пригороде Киева, где действуют несколько пунктов сбора для них. В дальнейшем их планируют отправить по частям назначения.

«Их реально ставят сержантским составом у мобиков (мобилизованных. — «Газета.Ru»)», — отметил подпольщик.

Также Лебедев сообщал, что российские военные ударили по месту сбора иностранных наемников в пригороде Киева.

До этого жительница Курской области Ирина Кириченко рассказывала РИА Новости, как вместе с семьей

По ее словам, военные были «вооружены до зубов». По ее словам, в один из дней ей с семьей пришлось прятаться в погребе, потом она решила выйти в огород и увидела военных с оружием. Женщина вспоминает, что мужчины говорили, скорее всего, на польском языке. пряталась от иностранных наемников ВСУ.