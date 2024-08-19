Атака на Курскую область, совершенная Вооруженными силами Украины (ВСУ), является глупой и провокационной. Об этом пишет американский журнал Counter Punch.

Авторы отмечают, что характер операции украинской армии указывает, что НАТО сыграло решающую роль в ее подготовке. Вместе с тем в статье отмечается, что сейчас лучшим способом для Украины стать суверенным и независимым государством станут переговоры с Россией.

Сам конфликт на Украине служит целям США в их стремлении к мировому господству, подчеркивается в статье. Они реализуются за счет жизней украинских военных и вложения огромного количества денег из американского бюджета. Журнал считает, что если Вашингтон и НАТО будут и дальше вооружать Киев, то в результате ситуация приведет к прямому конфликту между Североатлантическим альянсом и Россией.

«Этот сценарий мир должен отвергнуть, не задумываясь», — резюмировали авторы.

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что операцией ВСУ в Курской области руководит командование штабов НАТО. Он отметил, что действия украинских войск на этом направлении разительно отличаются от обычной украинской тактики.