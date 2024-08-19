Российские бойцы испепелили украинскую «Бабу-ягу»

Российские военные уничтожили пункт управления БПЛА типа «Баба-яга» ВСУ, находящийся на правом берегу Днепра в Херсонской области, рассказал командир гаубичного артиллерийского дивизиона 81-го самоходного артиллерийского полка с позывным Арзамас. Как сообщает ТАСС, цель удалось вычислить и ликвидировать артиллеристам группировки войск «Днепр».

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Известно, что ВСУ разместили пункт в частном доме, который ранее оставили хозяева. Его уничтожили при помощи расчета гаубицы Д-20 калибра 152 мм.

«Баба-яга» — это широкий спектр шести- или восьмивинтовых модифицированных сельскохозяйственных дронов, которые способны нести заряды весом до 40-50 кг.

До этого губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что украинский БПЛА был сбит над регионом в ночь на 19 августа. По его словам, повреждений и пострадавших в результате атаки нет. В Минобороны РФ также рассказали, что минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили четыре БПЛА ВСУ над Белгородской и Курской областями.

До этого Минобороны РФ опубликовало кадры объективного контроля уничтожения барражирующим боеприпасом «Ланцет» инженерной машины разграждения (ИМР) украинских военных возле границы с Курской областью. ИМР представляет собой инженерный танк, предназначенный для прокладки колонного пути на местности.