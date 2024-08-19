ВС России начали испытания обновленных FPV-дронов в зоне СВО

Военные инженеры Южной группировки войск испытывают на передовой усовершенствованные варианты FPV-дронов.

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"Противоборство в области радиоэлектронной борьбы показало, как много одаренных, высококвалифицированных специалистов служит в ВС РФ. После качественного анализа и модернизации ударных беспилотников инженерами соединения операторы отправились на передовую для испытания обновленных дронов", - пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Усовершенствованные БПЛА лучше защищены от радиоэлектронного подавления. Их тестирование происходит в условиях, приближенных к боевым, подчеркнули в военном ведомстве.