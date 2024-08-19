Командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов заявил о передислокации ВСУ на Курском направлении для новой атаки.

«Вчера был очень тяжелый день, было несколько волн наката у противника... На сегодняшний день мы ощущаем, что противник передислоцируется для того, чтобы попробовать зайти с другой стороны», — сказал он ТАСС.

Ранее ВС России остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от курского города Суджа.

Алаудинов заявил, что в Судже работают подразделения ВС России.