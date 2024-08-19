Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал покровское направление самой горячей точкой линии боевого соприкосновения. Об этом ведомство РФ, принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской).

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«За прошедшие сутки зафиксировано 145 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, также враг активно наступал на торецком направлении», — указано в сообщении.

Отмечается, что близ Покровска наиболее активные боевые действия происходили в районах населенных пунктов Воздвиженка и Новогородовка.

Близ Торецка Вооруженные силы России, по заявлению украинского генштаба, атаковали в районах Железного, Торецка, Дылеевки и Нелиповки.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале заявила, что жителям Покровска и Мирнограда в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики необходимо эвакуироваться.