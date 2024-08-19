Жительница курского приграничья рассказала об иностранных наемниках

Жительница курского приграничья Ирина Кириченко рассказала, что в их село с украинскими военными заходили и иностранные наемники, в том числе из Франции и Польши. Об этом стало известно в понедельник, 19 августа.

Ирина родом из села Черкасского Поречного Суджанского района Курской области. Она и ее мать неделю прятались в погребе дома в своем селе, там спасались от обстрелов ВСУ. Обе все это время считались пропавшими без вести.

— В один из дней, когда мы сидели в погребе, я решила выйти погреться на огород, там у нас лавочка стоит… Я пригляделась и увидела человека в каске… Потом подошел второй следом… У них много на груди оружия висело… Они что-то говорили себе под нос не на русском, а, скорее всего, на польском. Потому что я потом узнала, что там не только украинцы, но и французы и поляки, — рассказала она.

Девушка отметила, что наемники были «вооружены до зубов». Как она рассказала, ей удалось остаться незамеченной наемниками. Ее спасло дерево вишни, которое мама хотела накануне спилить, но в итоге не успела, передает РИА Новости.

— Постепенно отходила ближе в вишне, а у нее ствол дерева «...» ничего не растет, просто голый. Я сижу и думаю «...» а мама хотела его спилить накануне этих дней. Хорошо, что не спилила, потому что я потихонечку пробежала «…» Скорее всего, они меня не видели, потому что если бы видели, пошли бы за мной, — поделилась девушка.

Недавно пленный из ВСУ рассказал, наемники из каких стран зашли в Курскую область. Он рассказал, что в рациях слышал польскую, французскую и английскую речи.

До этого украинский офицер с позывным «Алекс» заявил, что в боях за Курскую область со стороны Вооруженных сил Украины принимают участие бывшие осужденные. При этом бывшие заключенные «выполняют поставленные задачи без замечаний».