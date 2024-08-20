В Киевской области произошли взрывы

В Киевской области Украины произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

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Подробностей нет. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

Накануне стало известно, что несколько объектов инфраструктуры в Днепропетровской области Украины получили повреждения в результате взрывов.

18 августа министерство энергетики Украины сообщило об атаке дрона на электрическую подстанцию в Днепропетровской области. В ведомстве заявили, что в результате удара на объекте произошел пожар.

До этого директор киевского Центра исследований энергетической промышленности Александр Харченко высказал мнение, что в противостоянии России и Украины наступил поворотный момент после того, как Вооруженные силы РФ стали наносить удары по энергетической инфраструктуре противника.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в результате ракетного удара, который Вооруженные силы РФ нанесли по Одессе, были уничтожены бойцы британского спецназа.