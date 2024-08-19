В ХАМАС назвали причину отказа от соглашения с Израилем

Палестинская организация ХАМАС отклонила обсуждавшееся в Дохе предложение об обмене заложниками и прекращении огня с Израилем из-за новых условий, сообщает The Times of Israel. В движении считают, что премьер Биньямин Нетаньяху «выдвигает новые условия и требования» ради продления конфликта в Газе.

Мы полностью возлагаем на Нетаньяху ответственность за срыв усилий посредников и препятствование достижению соглашения, — подчеркнули в организации.

В ХАМАС отказались от участия в переговорах по Газе

Вооруженный конфликт в секторе Газа начался после атаки ХАМАС, произошедшей 7 октября. По Израилю были выпущены ракеты и БПЛА, а бойцы ХАМАС проникли на территорию страны и захватили около 200 заложников, еще 1,2 тысячи человек погибли. После этого Тель-Авив объявил о военной операции на территории сектора Газа.

Ранее представитель палестинского движения в Ливане Ахмед Абдель Хади заявил, что первый этап переговорного процесса с Израилем по освобождению заложников не показал прогресса, поэтому ХАМАС отказался от встречи в Дохе. Новая встреча по ситуации в секторе Газа проходила 15–16 августа, в ней участвовали только Катар, Египет, США и Израиль.

По его словам, оптимистические заявления американского лидера Джо Байдена относительно скорого прекращения огня между Израилем и ХАМАС — это всего лишь попытка успокоить враждебные силы и «сохранить позитивный настрой в СМИ».