ВСУ практически полностью оставили поселок Новгородское (украинское название населенного пункта – Нью-Йорк), сообщили в силовых структурах региона.

«В Новгородском (остались) редкие очаги сопротивления, их зачищают… Вообще противник практически покинул территорию», – сообщил ТАСС представитель силовых структур региона.

Он уточнил, что в данный момент ВСУ совершают безуспешные попытки нанести удары из-за пределов поселка.

На прошлой неделе сообщалось, что группировка ВСУ попала в оперативное окружение между Торецком и Нью-Йорком.