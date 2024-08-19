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ВСУ практически полностью покинули Нью-Йорк

ВСУ практически полностью оставили поселок Новгородское (украинское название населенного пункта – Нью-Йорк), сообщили в силовых структурах региона.

ВСУ практически полностью покинули Нью-Йорк
© globallookpress.com

«В Новгородском (остались) редкие очаги сопротивления, их зачищают… Вообще противник практически покинул территорию», – сообщил ТАСС представитель силовых структур региона.

Он уточнил, что в данный момент ВСУ совершают безуспешные попытки нанести удары из-за пределов поселка.

На прошлой неделе сообщалось, что группировка ВСУ попала в оперативное окружение между Торецком и Нью-Йорком.

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