Армия Израиля сбила несколько воздушных целей из Ливана

Армия обороны Израиля сообщила об успешном перехвате нескольких воздушных целей, запущенных со стороны Ливана. Об этом говорится в сообщении израильских вооруженных сил.

Несколько неизвестных воздушных аппаратов пересекли границу со стороны Ливана. Часть из них была сбита, еще несколько упали в районе населенного пункта Яара.

По данным газеты The Jerusalem Post, в результате удара ранения получили несколько человек. Их точное число издание не приводит.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикальной группировки ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят также на Западном берегу реки Иордан.