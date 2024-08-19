ВСУ пытались ударить по Орловской области

В ночь на понедельник, 19 августа, беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытался нанести удар по Орловской области. Об этом сообщил глава российского региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

«Повреждений и пострадавших нет. Место происшествия оцеплено, работают оперативные службы», — написал губернатор.

Стало известно об использовании ВСУ британских беспилотников в Курской области

Он не привел данных о том, как удалось уничтожить беспилотник в Орловской области.

Клычков также рассказал, что регион продолжает оказывать поддержку тем, кому пришлось эвакуироваться из приграничных районов соседних регионов, на фоне непрекращающихся атак ВСУ.