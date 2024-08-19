Над Белгородской и Курской областями за ночь уничтожили четыре БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили по два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей", - сказали там.

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