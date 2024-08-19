В пригороде Киева поражено место сбора иностранных наемников

Место сбора иностранных наемников поражено в пригороде Киева. Об этом написал в своем телеграм-канале представитель сопротивления Сергей Лебедев.

"В пригороде Киева по месту сбора иностранцев, мечтающих в Курскую область зайти и в Павлограде, на северном выезде из города, накрыли склад с БК (боекомплектами - прим. ТАСС) и "какие-то страшные пушки". Чем они страшны, и что это было, выясним по описаниям", - написал Лебедев.

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