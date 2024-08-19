Американская газета Washington Post опубликовала статью, в которой сообщается, что ее журналисты и фотограф прибыли в Суджу вместе с военнослужащими вооруженных сил Украины.

Издание отмечает, что его сотрудники пересекли границу Украины и РФ в субботу, 17 августа.

"О'Грейди, Бурьянова и фотограф Эд Рам отправились на удерживаемую Украиной территорию в России, чтобы зафиксировать степень украинского контроля и своими глазами увидеть, в каких условиях живут оставшиеся там российские граждане", — говорится в статье.

Издание отмечает, что его корреспонденты опросили как минимум дюжину мирных жителей Суджи. До этого итальянская телерадиокомпания RAI отозвала с территории Украины своих журналистов, которые сделали репортаж из Суджи, незаконно перейдя границу.

В публикации подчеркивается, что это заявление прозвучало раньше, чем ФСБ России открыла уголовное дело против журналистов за нелегальное пересечение границы страны.