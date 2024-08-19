Су-34 ударил ночью по ВСУ на границе Курской области бомбами ФАБ-500

Экипаж бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар по пункту временной дислокации подразделения украинских боевиков и их бронированной технике в приграничном районе Курской области. Кадры ночной работы многофункционального авиационного комплекса показало Минобороны России.

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Удар наносился по укрепленным целям противника модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

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После того, как экипаж получил подтверждение от разведки об уничтожении пункта временной дислокации подразделения и бронированной технике боевиков, он благополучно вернулся на аэродром вылета.

Ранее в Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова рассказали, что бомбардировщик Су-34 получил функции разведчика. Все до единого самолеты получили новое оборудование для ведения радиолокационной разведки.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.