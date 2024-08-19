Гладков: оставшиеся в Новопетровке подвергают свою жизнь опасности

Люди, оставшиеся в селе Новопетровка Валуйского городского округа Белгородской области, подвергают свою жизнь опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в эфире телеканала "Россия-24".

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"Люди находятся там, значит, не смогли мы до конца убедить тех, кто решение на временное отселение еще пока не принял. Это значит, люди подвергают свою жизнь опасности. Да, они переживают за свои дома, за свое имущество, за своих животных <...>, но, с другой стороны, главная ценность, жизнь человека, она под угрозой", - сказал Гладков.

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По его данным, последних жителей села власти должны были вывезти в ночь на понедельник.

В пятницу Вячеслав Гладков проинформировал о закрытии въезда и отселении жителей пяти населенных пунктов Грайворонского и Валуйского округов Белгородской области, среди которых село Новопетровка, в связи с оперативной обстановкой.