Минометчики ВС РФ уничтожили скопления пехоты ВСУ

Расчеты 120-мм минометов Западной группировки ВС РФ уничтожили скопления пехоты ВСУ при выполнении огневых задач в ночное время. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"По данным разведки группировки войск "Запад" на одном из участков выявлено наращивание сил ВСУ. На кадрах расчеты 120-мм минометов подразделения танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" совместно с группой авианаводчиков из состава разведывательных подразделений в ночное время выдвинулись на рубеж открытия огня.

Военнослужащие развернули минометы, навели их с использованием беспилотного летательного аппарата, обнаружили цели, провели выверку координат и нанесли заградительный огонь. При выполнении огневых задач расчеты 120-мм минометов уничтожили блиндажи, минометные расчеты и скопление живой силы ВСУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что минометчики ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению противника в зоне СВО. Расчеты создали сеть укрытых огневых точек для сокращения времени свертывания и нанесения огневого поражения. После выполнения боевой задачи расчеты минометов в кратчайшие сроки провели маскировку орудий и оперативно отправились в укрытие.

"У нас ребята автономно работают. Цели приходят, говорят, сейчас пехота будет заходить. Сначала артиллерия работает. Потом уже заходит пехота. Наши бойцы уже с опытом, проблем нет. Используем все средства, которые у нас есть, в т. ч. масксети. Когда отработали, сразу производим укрытие. Сейчас много FPV-дронов противника. Но мы справляемся и с этим, наши парни тоже молодцы, честно сказать, адаптировались ко всему. <...> Недавно совсем блиндаж противника вскрыли, чем помогли пехоте продвинуться дальше и закрепиться", - рассказал командир взвода с позывным Конг, которого цитирует военное ведомство.

Отмечается, что никаких проблем со снарядами в подразделениях нет. Своевременную доставку боеприпасов в достаточных объемах обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки.