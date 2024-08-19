Тактика ВСУ под Курском раскрыта: как ей противостоят российские военные

Издание The Economist пишет, что российские военные раскрыли тактику Вооруженных сил Украины в Курской области. Что об этом известно и как ВС РФ противостоят ей?

Что известно о тактике ВСУ в Курской области

Издание со ссылкой на собственные источники отмечает, что украинская армия в Курской области использует «маневренную атаку» и противостоит ей. Журналисты подчеркнули, что подобной тактики придерживается начальник российского Генерального штаба Валерий Герасимов.

Собеседники The Economist отметили, что первые пять дней наступление было эффективным, однако позднее российские войска стали оказывать «другой уровень сопротивления». Авторы материала связывают это с переброской в Курскую область подготовленных частей, в том числе морских пехотинцев и спецназа.

Минобороны России данную информацию не комментировало.

Что российские военные говорят о тактике противника под Курском

15 августа командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что руководство ВСУ изменило тактику ведения боев в Курской области России, украинские военные пытаются давить во всех направлениях. По его словам, Украина таким способом пытается создать бреши в обороне и снизить плотность российских сил.

«Противник должен был 11-го взять Курскую область почти всю. У него это не получилось. Сейчас он начинает давить со всех щелей, то есть начинает упираться во все щели», — написал Алаудинов.

Он добавил, что противник пытается «раздергать» ВС России, но у него ничего не получится. Алаудинов отметил, что ситуация находится под контролем, ВСУ продолжают нести потери.

Как пишет aif.ru, дискуссия об украинской тактике ведется с начала вторжения ВСУ в Курскую область. В четверг, 15 августа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что противник использует в разведывательно-боевой деятельности американскую модель.

По его словам, такая тактика осложняет противостояние.

«Это чисто американская тактика: мелкие группы выходят на маршруты, ведут разведку, в случае необходимости — боевые действия», — сказал Матвийчук.

Он отметил, что из-за этого сложно перекрыть дорожные направления, по которым продвигается противник, так как солдаты ВСУ ищут пути обхода, которых нет на картах.

В то же время подполковник запаса, кандидат исторических наук и эксперт Комитета Госдумы РФ по обороне Олег Иванников согласился с коллегой и подчеркнул, что диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины используют в Курской области смесь американской тактики и той, которую применяли сто лет назад бандиты повстанческой армии Нестора Махно. Только тогда были тачанки, а сейчас — западная бронетехника, отметил он.

«Нападение на Курскую область готовилось в штабах НАТО. И использование ВСУ элементов разведывательно-боевой тактики США является следствием такой подготовки», — рассказал он.

Собеседник добавил, что если заглянуть в российскую военную историю, то становится очевидно, что тактика не совсем нова.

«Аналогичные мобильные боевые группы использовали бандиты повстанческой армии Нестора Махно при нападении на тылы русской добровольческой армии в 1919 году. Тогда использовалась тачанка как основное средство передвижения таких мобильных диверсионных групп», — обращает внимание кандидат исторических наук.

По словам эксперта, российские вооруженные силы «имеют дело с симбиозом преступников из сухопутных войск США и ВСУ».