Украина атаковала Курскую область от отчаяния и неспособности сдержать наступление ВС РФ в Донбассе. Об этом сообщил британский журнал The Economist.

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Издание узнало, что украинское военное командование изначально рассматривало вариант не только с атакой на Курскую область, но и с вылазкой в Брянскую область и комбинированный удар. По данным журнала, главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский поделился планами атаки лишь с небольшой группе военачальников и высокопоставленных сотрудников спецслужб, а также президентом страны Владимиром Зеленским.

В публикации напомнили, что до атаки в Курской области Сырского могли отправить в отставку в связи с непростыми отношениями с советником главы офиса Зеленского Андреем Ермаком. В материале обратили внимание, что западные союзники Украины не были осведомлены о планах ВСУ. "Ранее Запад сорвал две операции Сырского", - резюмировал источник. До этого назвали причину сокрытия плана Киева по рейду на Курскую область.